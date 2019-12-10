ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Мария Дубская рассказала, какие продукты будут самыми вредными на праздничном столе, пишет РБК.



Так, самым вредным оказался майонез. Его врач предлагает заменить йогуртом без добавок. Вредным оказалось и шампанское, оно вызывает голод и раздражение желудочно-кишечного тракта.



К вредным диетолог также отнесла жирное мясо: колбасу, ветчину, свинину. Соленья также специалист рекомендует убрать из меню. Сладости, по мнению Дубской, тоже надо заменить свежими фруктами.