По мнению специалиста, чем меньше состав хлеба, тем лучше. Врач отметила, что список ингредиентов должен состоять из муки, воды и соли. Соломатина также рассказала, что наиболее полезным является ржаной хлеб, в котором много витаминов и аминокислот. Плюс ко всему он не очень калорийный.При этом диетолог отметила, что сегодня в магазинах затруднительно найти настоящий ржаной хлеб, так как производители зачастую используют пшеничную муку, просто добавляя к ней краситель.