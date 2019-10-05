05.10.2019, 12:14
Диетолог назвала самый вредный хлеб
ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что наиболее вредным хлебом является тот, состав которого помещается в несколько строчек, пишет «Российская газета».
По мнению специалиста, чем меньше состав хлеба, тем лучше. Врач отметила, что список ингредиентов должен состоять из муки, воды и соли. Соломатина также рассказала, что наиболее полезным является ржаной хлеб, в котором много витаминов и аминокислот. Плюс ко всему он не очень калорийный.
При этом диетолог отметила, что сегодня в магазинах затруднительно найти настоящий ржаной хлеб, так как производители зачастую используют пшеничную муку, просто добавляя к ней краситель.
По мнению специалиста, чем меньше состав хлеба, тем лучше. Врач отметила, что список ингредиентов должен состоять из муки, воды и соли. Соломатина также рассказала, что наиболее полезным является ржаной хлеб, в котором много витаминов и аминокислот. Плюс ко всему он не очень калорийный.
При этом диетолог отметила, что сегодня в магазинах затруднительно найти настоящий ржаной хлеб, так как производители зачастую используют пшеничную муку, просто добавляя к ней краситель.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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