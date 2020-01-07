ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Марина Ваулина рассказала, что делать после праздников тем, кто хочет избавиться от лишнего веса, пишет «Вечерняя Москва».



По её словам, нужно соблюдать монодиету. Эффективность такого питания, по словам диетолога, уже доказана. В основу рациона должны лечь пропаренный рис и тёртая морковь. Из рациона также надо убрать хлеб и различную выпечку.



Ещё один способ похудеть – увеличить долю белковой пищи за счёт продуктов, в которых много углеводов. При этом следует ежедневно употреблять богатые клетчаткой продукты, который обеспечат насыщаемость и положительно скажутся на метаболизме.