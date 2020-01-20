ИА «Ореанда-Новости». Диетолог из Австралии Сьюзи Баррелл рассказала, как завтрак может стать инструментом для борьбы с лишним весом, пишет «МедикФорум».



По словам специалиста, нельзя ни в коем случае отказываться от завтрака. Сытный приём пищи утром убережёт от соблазна съесть что-то вредное в течение дня. При этом диетолог отметила, что бояться углеводов не стоит – они дают организму энергию.



Специалист также посоветовала включить в рацион и белок. 20 граммов утром, по её словам, будет достаточно. Кроме того, нужно есть на завтрак немного овощей и фруктов. Стоит также обратить внимание на оливковое масло, орехи, авокадо.