ИА «Ореанда-Новости». Главный внештатный специалист-диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала об опасности интервального голодания, пишет агентство городских новостей «Москва».



При интервальном голодании можно есть пищу только в определённое время. Диетолог отметила, что такой метод питания может привести к набору веса и замедлить обмен веществ, так как в условиях голода в организме включается включаются механизмы, цель которых — адаптировать организм к новым условиям.



Всё это, по словам врача, может привести к тому, что ранее сбалансированный рацион станет избыточным, что может стать причиной набора веса. Стародубова напомнила, что оптимально питаться так: три основных приёма пищи и перекусы.