ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, что задача полезных продуктов состоит в том, чтобы обеспечивать организм «строительными клетками», пишут «Известия».



Врач отметила, что к полезным можно отнести белковые продукты, например, мясо и рыбу. Ещё одна группа полезных продуктов – овощи и фрукты. В них много витаминов и других микроэлементов. Кроме того, полезными продуктами также являются неочищенные крупы и изделия из цельнозерновой муки.



Так врач прокомментировала опрос ВЦИОМ, который показал, что 48% россиян считают свой рацион «скорее неправильным».



Врач отметила, что, если в рационе больше полуфабрикатов, то пользы от такого питания меньше.