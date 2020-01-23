ИА «Ореанда-Новости». Главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова объяснила, полезен ли грейпфрут в борьбе с лишним весом, пишут «Известия».



Специалист отметила, что способность этого сорта цитрусовых расщеплять жиры является мифом. Однако диетолог добавила, что этот фрукт оптимален для диетического питания. В нём много жидкости, антиоксидантов, витаминов. А его калорийность составляет 35 ккал на 100 гр.



При этом Стародубова призвала не злоупотреблять грейпфрутом. Рекомендуется съедать по 200-250 гр. этого фрукта два-три раза в неделю.