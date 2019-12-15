ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог развенчала миф о пользе горячего чая при болезни.

Диетолог Елена Соломатина беседовала с «Вечерней Москвой». В ходе беседы всплыл миф о пользе горячего чая при простуде, который Соломатина тут же развеяла. Она заявила, что горячий чай чаще всего негативно сказывается на состоянии больного человека. Особенно, если речь идёт о высокой температуре. Эксперт посоветовала перейти на тёплый чай или щелочные напитки.

Также, она отметила, что чёрный чай вреден людям с легко возбудимой нервной системой и может нанести вред зубам. Кроме того, чёрный чай не рекомендуется пить беременным, ведь из-за напитка может произойти выкидыш.