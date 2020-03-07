ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Лидия Ионова рассказала, какие молочные продукты наиболее полезны, пишет РИА Новости.



Так, наиболее полезным специалист считает йогурт. Ионова отметила, что в этом продукте много быстроусвояемого белка, кальция, полезных бактерий.



На втором месте, по мнению диетолога, идёт кефир. При этом врач подчеркнула, что кефир противопоказан людям, страдающим от хронического гастрита, язвы и других проблем с желудком.



За кефиром в рейтинге идёт айран и простокваша. В первом продукте есть соль, которая не будет полезной для гипертоников. Во втором продукте, по словам диетолога, не так много полезных бактерий.



Замыкает рейтинг ряженка. Ионова рассказала, что из-за термообработки в топлёном молоке появляются конечные продукты гликирования, которые считаются фактором старения и развития болезни Альцгеймера.