ИА «Ореанда-Новости». Немецкий диетолог составил список продуктов, которые нужно есть при предрасположенности и уже существующих деменции, гипертонии и атеросклерозе, пишет «МК».



Так, тем, кто страдает от повышенного холестерина, нужно употреблять миндаль, оливковое масло и авокадо.



А вот гипертоникам специалист порекомендовал пить каркаде. Он утверждает, что, если пить по три чашки этого напитка в день, то через шесть недель давление снизится. От давление также поможет свекольный сок и ананасы – в них много салициловой кислоты, которая разжижает кровь.



А для профилактики деменции диетолог посоветовал есть морскую рыбу, например, тунца или скумбрию.