18.07.2019, 16:05
Диетолог рассказал, ка сухофрукты влияют на похудение
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты отмечают, что даже сто граммов сухофруктов могут негативно отразиться на процессе похудения, пишет «МК».
Врачи говорят, что от нескольких кусочков ничего плохого не случится, однако злоупотреблять этим лакомством не стоит. Если есть цель сбросить вес, стоит исключить из рациона курагу, чернослив и финики. Кроме того, стоит отказаться и от цукатов.
Однако, как говорят диетологи, наиболее эффективным способом похудения будет не строгая диета, а отказ от вредных продуктов.
Врачи утверждают, что безопасно для организма терять от двух до пяти килограммов в месяц.
Врачи говорят, что от нескольких кусочков ничего плохого не случится, однако злоупотреблять этим лакомством не стоит. Если есть цель сбросить вес, стоит исключить из рациона курагу, чернослив и финики. Кроме того, стоит отказаться и от цукатов.
Однако, как говорят диетологи, наиболее эффективным способом похудения будет не строгая диета, а отказ от вредных продуктов.
Врачи утверждают, что безопасно для организма терять от двух до пяти килограммов в месяц.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии