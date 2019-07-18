Врачи говорят, что от нескольких кусочков ничего плохого не случится, однако злоупотреблять этим лакомством не стоит. Если есть цель сбросить вес, стоит исключить из рациона курагу, чернослив и финики. Кроме того, стоит отказаться и от цукатов.Однако, как говорят диетологи, наиболее эффективным способом похудения будет не строгая диета, а отказ от вредных продуктов.Врачи утверждают, что безопасно для организма терять от двух до пяти килограммов в месяц.