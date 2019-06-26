ИА «Ореанда-Новости». Диетолог из Британии Ким Пирсон объяснил, как влияет стресс на увеличение веса.



Так, стрессовые ситуации способствуют выработке гормона кортизола, а это увеличивает жировую прослойку, особенно в районе живота.



Специалист рекомендует людям обращать внимание на своё психологическое состояние. Кроме того, важно хорошо высыпаться и заниматься спортом.



Ещё один вариант, отмечает врач, это составить список вещей, которые вызывают стресс, и подумать, как свести их влияние к минимуму или совсем отменить.