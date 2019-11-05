ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог заметил, что некоторые люди, которые добавляют в свой рацион орехи, иногда даже не подозревают об опасности этого продукта, пишет издание «Актуальные новости».



Так, с осторожностью надо относиться арахису. Дело в том, что неправильное приготовление и хранение растения приводит к накоплению ядовитых веществ – афлатоксинов. Это вещество крайне вредно для печени.



Кроме того, не стоит злоупотреблять и солёными фисташками. Специалисты рекомендуют отдать предпочтение свежему продукту, но в сутки нельзя есть больше 50 граммов.