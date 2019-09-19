ИА «Ореанда-Новости». Эксперты дали рекомендации по употреблению кофе во время похудения, пишет «ГлавУфа».



Так, оказалось, что кофе пить можно, однако в него не надо добавлять сахар, молоко и сливки. При этом стоит обратить внимание и на количество – рекомендуется не более двух чашек в день.



Однако кофе можно не всем – тем, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта, от этого напитка лучше отказаться. Не советуют эксперты пить кофе на голодный желудок, так как он разъедает слизистую