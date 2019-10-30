ИА «Ореанда-Новости». Специалист заявила, что 80% граждан России нужно добавить тыкву в свой рацион, пишет News.ru.



Диетолог Римма Мойсенко отметила, что в тыкве очень много полезных веществ: витамины А, В, С, Е, D, К и Т, меди, фосфора, йода и цинка.



Этот овощ способствует укреплению иммунитета, а также улучшению кожи. Кроме того, тыква будет нужна тем, кто борется с лишним весом. Этот низкокалорийный продукт снижает аппетит за счёт большого количества клетчатки и пищевых волокон и приводит в нормы обмен веществ.