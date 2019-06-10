Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что в жару на состояние человека влияет не только температура воздуха, но и рацион.





В жаркую погоду, по словам специалиста, нужно есть пищу, которая легко усваивается. Например, окрошку, свекольник или гаспаччо. Эта еда даёт ощущение сытости и при этом быстро переваривается.





Для восполнения минеральных солей диетолог советует есть сухофрукты. Белок в жару лучше всего получать из рыбы, молочных продуктов или птицы.