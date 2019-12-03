ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Сьюзи Баррел из Австралии назвала несколько способов, которые помогут сбросить вес перед Новым годом, пишет РИА Новости.



По её словам, день нужно начинать с 300-500 мл чистой воды. Благодаря этому пищеварительная система запустится и восстановится водный баланс. Специалист также посоветовала в течение дня выпивать не менее двух литров воды.



Кроме того, не стоит забывать о завтраке, первый раз есть надо не ранее девяти утра, а последний – по позже семи вечера. Завтрак, по мнению Баррел, должен быть обильным и белковым, это поможет избежать перекусов. Кроме того, протеин нормализует уровень глюкозы в крови и снижает желание съесть вредную еду. Обед должен содержать 350-400 калорий, а ужин — ещё меньше.