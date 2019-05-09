ИА «Ореанда-Новости» Сократить употребление вредной пищи, приводящей к лишним килограммам, поможет жевательная резинка без сахара. Об этом заявила американский диетолог, автор бестселлера The Small Change Diet Кери Ганс.

Ганс отмечает, что часто людям после еды хочется съесть какой-нибудь десерт, сладкое можно заменить простой жвачкой без сахара, это убережёт от употребления лишних калорий. Диетолог подчёркивает, что жевательная резинка способна снизить тягу к вредной пище, например к чипсам или другим снекам.