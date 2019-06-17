17.06.2019, 18:50
Диетолог рассказала, как правильно питаться летом
ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Елена Знахаренко дала рекомендации по првильно питаться летомавильному питанию в жаркий сезон.
Так, специалист предупреждает, что свежие продукты и их сочетания увеличивают обострение ряда хронических заболеваний.
Кроме того, в летний сезон нужно меньше есть животных жиров и добавлять в рацион мясо кролика и птицы. Эксперт также советует есть больше рыбы.
Диетолог отмечает, что летом нужно обратить внимание на ягоды, в которых много витаминов и антиоксидантов.
Так, специалист предупреждает, что свежие продукты и их сочетания увеличивают обострение ряда хронических заболеваний.
Кроме того, в летний сезон нужно меньше есть животных жиров и добавлять в рацион мясо кролика и птицы. Эксперт также советует есть больше рыбы.
Диетолог отмечает, что летом нужно обратить внимание на ягоды, в которых много витаминов и антиоксидантов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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