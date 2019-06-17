Так, специалист предупреждает, что свежие продукты и их сочетания увеличивают обострение ряда хронических заболеваний.Кроме того, в летний сезон нужно меньше есть животных жиров и добавлять в рацион мясо кролика и птицы. Эксперт также советует есть больше рыбы.Диетолог отмечает, что летом нужно обратить внимание на ягоды, в которых много витаминов и антиоксидантов.