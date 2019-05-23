ИА «Ореанда-Новости» Как улучшить обмен веществ при помощи стакана воды, рассказала диетолог, главный врач клиники здорового питания Марина Копытько.

По словам врача, необходимо правильно употреблять жидкость в течение дня, так, например, стакан воды с утра поможет наладить работу желудка и улучшить обмен веществ. Эксперт отмечает,что лучше, чтобы вода была тёплой, кроме того, стакан воды за некоторое время до приёма пищи поможет быстрее насытиться и употребить меньше калорий.

При этом после еды лучше не пить жидкость около 20 минут, это может привести к проблемам с пищеварением.