ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Марина Ваулина рассказала о том, как можно улучшить обмен веществ и сбросить вес, пишет «Вечерняя Москва».



По словам специалиста, прежде всего нужно следить за водным балансом. Перед едой нужно пить воду с лимоном. Это поможет «разогнать» организм. Кроме того, нужно отказаться от алкоголя, жирной и солёной пищи, которые задерживают жидкость в организме.



Также для улучшения циркуляции крови после пробуждения по утрам стоит немного попрыгать. Это очистит организм от токсинов и улучшит метаболизм, советует диетолог.



Что касается питания, то надо больше употреблять продуктов с повышенным содержанием белка. Это относится к кисломолочным продуктам и яйцам.