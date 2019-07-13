ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Людмила Бабич рассказала, какие продукты можно употреблять перед сном, не опасаясь, что они будут слишком «тяжёлыми», пишет «МедикФорум».



Так, специалист говорит о сухофруктах и орехах. При этом рекомендуется есть их не более 50 граммов. В них много витаминов и микроэлементов, ограниченное количество этих продуктов не приведёт к набору веса.



Кроме того, не вредно есть и кисломолочные продукты. Например, нежирный кефир, творог или йогурт. Эти продукты снабжают организм белком и пробиотиками.



Иногда, по словам эксперта, перед сном можно съесть кашу. Например, гречку или овсянку. Также список полезных перед сном продуктов пополнили хумус, сыр, яблоки.