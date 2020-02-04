04.02.2020, 16:36
Диетолог рассказала, какие продукты вредят иммунитету
ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, какие продукты могут негативно повлиять на состояние иммунитета, пишет «Вечерняя Москва».
Так, среди самых вредных специалисты назвала сахар, так как он может стать причиной развития сахарного диабета и «блокирует образование белых кровяных телец», что плохо сказывается на иммунитете. Плохо отражается на иммунитете употребление красного мяса и алкоголя, который обезвоживает организм.
Диетолог также отметила, что полезнее для организма будут термически не обработанные продукты.
Вместе с тем, по словам врача, помогают укрепить организм витамин D (печень трески, яйца, семечки) и А, кисломолочные продукты, а также овощи.
Так, среди самых вредных специалисты назвала сахар, так как он может стать причиной развития сахарного диабета и «блокирует образование белых кровяных телец», что плохо сказывается на иммунитете. Плохо отражается на иммунитете употребление красного мяса и алкоголя, который обезвоживает организм.
Диетолог также отметила, что полезнее для организма будут термически не обработанные продукты.
Вместе с тем, по словам врача, помогают укрепить организм витамин D (печень трески, яйца, семечки) и А, кисломолочные продукты, а также овощи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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