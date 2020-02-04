Так, среди самых вредных специалисты назвала сахар, так как он может стать причиной развития сахарного диабета и «блокирует образование белых кровяных телец», что плохо сказывается на иммунитете. Плохо отражается на иммунитете употребление красного мяса и алкоголя, который обезвоживает организм.Диетолог также отметила, что полезнее для организма будут термически не обработанные продукты.Вместе с тем, по словам врача, помогают укрепить организм витамин D (печень трески, яйца, семечки) и А, кисломолочные продукты, а также овощи.