01.11.2019, 20:42
Диетолог рассказала, какой продукт необходим для профилактики онкологии
ИА «Ореанда-Новости». Главный внештатный специалист-диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, какой продукт необходим для профилактики рака, а также сердечных и аутоиммунных заболеваний, пишет РИА Новости.
Оказалось, что стоит обратить внимание на гранат. Врач отметила, что этот фрукт обладает противовоспалительным, мочегонным, вяжущим и антисептическим свойствами.
Кроме того, по словам специалиста, в гранатах есть существенное количество железа, витаминов B1, B2, B6, С и фолиевой кислоты. Эти элементы будут полезны для нервной системы. Врач отметила, что есть гранат надо в свежем виде, его также можно добавлять в другие блюда, например, в салаты.
Оказалось, что стоит обратить внимание на гранат. Врач отметила, что этот фрукт обладает противовоспалительным, мочегонным, вяжущим и антисептическим свойствами.
Кроме того, по словам специалиста, в гранатах есть существенное количество железа, витаминов B1, B2, B6, С и фолиевой кислоты. Эти элементы будут полезны для нервной системы. Врач отметила, что есть гранат надо в свежем виде, его также можно добавлять в другие блюда, например, в салаты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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