Оказалось, что стоит обратить внимание на гранат. Врач отметила, что этот фрукт обладает противовоспалительным, мочегонным, вяжущим и антисептическим свойствами.Кроме того, по словам специалиста, в гранатах есть существенное количество железа, витаминов B1, B2, B6, С и фолиевой кислоты. Эти элементы будут полезны для нервной системы. Врач отметила, что есть гранат надо в свежем виде, его также можно добавлять в другие блюда, например, в салаты.