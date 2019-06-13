13.06.2019, 18:15
Диетолог рассказала, кому не надо есть черешню
ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Елена Соломатина рассказала, кому лучше воздержаться от употребления черешни.
Так, специалист напомнила, что в этой ягоде очень много фруктозы. Поэтому тем, кто борется с лишним весом, лучше от неё держаться подальше.
Кроме того, если имеются проблемы с проходимостью кишечника, также следует вычеркнуть черешню из своего рациона.
Так, специалист напомнила, что в этой ягоде очень много фруктозы. Поэтому тем, кто борется с лишним весом, лучше от неё держаться подальше.
Кроме того, если имеются проблемы с проходимостью кишечника, также следует вычеркнуть черешню из своего рациона.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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