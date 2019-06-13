ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Елена Соломатина рассказала, кому лучше воздержаться от употребления черешни.

Так, специалист напомнила, что в этой ягоде очень много фруктозы. Поэтому тем, кто борется с лишним весом, лучше от неё держаться подальше.

Кроме того, если имеются проблемы с проходимостью кишечника, также следует вычеркнуть черешню из своего рациона.

 