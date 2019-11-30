ИА «Ореанда-Новости». Врач рассказала, чем полезна и чем опасна красная икра.



Врач-диетолог поделилась рекомендациями по употреблению красной икры. Елена Соломатина объяснила, что есть категория людей, которым этот продукт запрещён. Слова эксперта передает «Вечерняя Москва».

По словам диетолога, красная икра, несомненно, богата полезными веществами. Список всего того, что содержится в икре и благотворно влияет на организм человека, можно продолжать очень долго. Однако в ней также содержится много холестерина и соли, что приносят вред людям с высоким давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Икра также способствует повышению иммунитета, однако лучше подстраховаться, прежде чем нести его в больницу пациентам.

Врач посоветовала выбирать икру более известных производителей, так как это уменьшает риски нарваться на недобросовестного производителя. Имеет смысл отдавать предпочтение тем консервам, на которых дата и срок годности выдавлены.