ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Елена Мотова рассказала о том, какие ошибки допускают граждане в своём питании, сообщает «Газета.Ru».



Так, специалист отметила, что россияне злоупотребляют колбасными изделиями и сладостями. Врач рассказала, что часто употребление продуктов, которые прошли многоступенчатую обработку, повышает риски развития рака толстой и прямой кишки. К таким продуктам относятся почти все колбасные изделия.



Что касается сладкого, то в России средний ребёнок ежегодно съедает 30 килограммов сахара. Этот показать в три раза выше нормы. Кроме того, почти половина россиян не едят в достаточном количестве овощи и фрукты.