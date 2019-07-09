09.07.2019, 17:08
Диетолог рассказала о самых полезных летних ягодах
ИА «Ореанда-Новости». Главный диетолог московского Департамента здравоохранения Антонина Стародубова объяснила, какие ягоды наиболее полезны, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Так, самыми полезными оказались черника, вишня и арбуз. Специалист пояснила, что в чернике много антиоксидантов, а также в ней есть бета-каротин, марганец и витамины А, Е, B9. Эта ягода способствует липидному обмену и может улучшить процессы пищеварения.
В вишне, по словам диетолога, также много полезные веществ. Например, клетчатки, бета-каротина, витаминов А, В и С, фолиевой кислоты. Кроме того, от вишни редко бывает аллергия.
Ещё одна полезная ягода — арбуз. Он содержит витамины А, В, С и богат фолиевой кислотой, магнием и ликопином.
Так, самыми полезными оказались черника, вишня и арбуз. Специалист пояснила, что в чернике много антиоксидантов, а также в ней есть бета-каротин, марганец и витамины А, Е, B9. Эта ягода способствует липидному обмену и может улучшить процессы пищеварения.
В вишне, по словам диетолога, также много полезные веществ. Например, клетчатки, бета-каротина, витаминов А, В и С, фолиевой кислоты. Кроме того, от вишни редко бывает аллергия.
Ещё одна полезная ягода — арбуз. Он содержит витамины А, В, С и богат фолиевой кислотой, магнием и ликопином.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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