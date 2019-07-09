Так, самыми полезными оказались черника, вишня и арбуз. Специалист пояснила, что в чернике много антиоксидантов, а также в ней есть бета-каротин, марганец и витамины А, Е, B9. Эта ягода способствует липидному обмену и может улучшить процессы пищеварения.В вишне, по словам диетолога, также много полезные веществ. Например, клетчатки, бета-каротина, витаминов А, В и С, фолиевой кислоты. Кроме того, от вишни редко бывает аллергия.Ещё одна полезная ягода — арбуз. Он содержит витамины А, В, С и богат фолиевой кислотой, магнием и ликопином.