29.08.2019, 17:54
Диетолог рассказала о самых полезных осенних продуктах
ИА «Ореанда-Новости». Врач-диетолог Елена Соломатина назвала три самых полезных продукта конца лета и начала осени, пишет «Вечерняя Москва».
Первым делом специалист рекомендует обратить внимание на тыкву, в которой много витамина А. Это вещество нужно для нормального зрения и хорошей кожи.
Ещё один продукт, про который не надо забывать осенью, - слива. Диетолог отметила, что чем ярче цвет сливы, тем больше в ней антоцианов, которые борются со свободными радикалами и притормаживают процессы старения в организме.
Не стоит забывать и о грушах. В них много калия, магния и пектина. Эти элементы положительно сказываются на работе кишечника и снижают уровень холестерина.
Первым делом специалист рекомендует обратить внимание на тыкву, в которой много витамина А. Это вещество нужно для нормального зрения и хорошей кожи.
Ещё один продукт, про который не надо забывать осенью, - слива. Диетолог отметила, что чем ярче цвет сливы, тем больше в ней антоцианов, которые борются со свободными радикалами и притормаживают процессы старения в организме.
Не стоит забывать и о грушах. В них много калия, магния и пектина. Эти элементы положительно сказываются на работе кишечника и снижают уровень холестерина.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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