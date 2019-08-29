Первым делом специалист рекомендует обратить внимание на тыкву, в которой много витамина А. Это вещество нужно для нормального зрения и хорошей кожи.Ещё один продукт, про который не надо забывать осенью, - слива. Диетолог отметила, что чем ярче цвет сливы, тем больше в ней антоцианов, которые борются со свободными радикалами и притормаживают процессы старения в организме.Не стоит забывать и о грушах. В них много калия, магния и пектина. Эти элементы положительно сказываются на работе кишечника и снижают уровень холестерина.