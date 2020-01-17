ИА «Ореанда-Новости». Диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич объяснила, в чём заключается опасность красного мяса и в каком количестве его можно есть без вреда для организма, пишет РИА Новости со ссылкой на E1.RU.



Так, по словам специалиста, в мясе есть канцерогены, поэтому его употребление стоит ограничить. В сутки можно съедать не более 70 граммов этого продукта. В неделю – максимум полкило.



По словам врача, мясо – это чужеродный белок. Самый большой вред от него возникает при его жарке – из-за высокой термической нагрузки и наличия растительных масел. Барташевич посоветовала запекать мясо, тушить, но ни в коем случае не доводить до образования жирной жареной корки.