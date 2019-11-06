06.11.2019, 16:50
Диетолог рассказал, кому противопоказана хурма
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты заявили, что нельзя злоупотреблять хурмой, так как она может быть вредной для здоровья, пишет «Вечерняя Москва».
Так, стоит быть острожными с этим фруктом тем, кто страдает от сахарного диабета, так как она сладкая и калорийная.
Кроме того, нельзя есть хурму людям с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом. Не стоит злоупотреблять этим фруктом тем, кто страдает от заболеваний поджелудки.
Здоровым людям рекомендуется съедать не больше 2-3 штук хурмы в неделю, так как в ней много клетчатки, витамина А, С и В, а также йода и железа.
Так, стоит быть острожными с этим фруктом тем, кто страдает от сахарного диабета, так как она сладкая и калорийная.
Кроме того, нельзя есть хурму людям с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом. Не стоит злоупотреблять этим фруктом тем, кто страдает от заболеваний поджелудки.
Здоровым людям рекомендуется съедать не больше 2-3 штук хурмы в неделю, так как в ней много клетчатки, витамина А, С и В, а также йода и железа.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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