Так, стоит быть острожными с этим фруктом тем, кто страдает от сахарного диабета, так как она сладкая и калорийная.Кроме того, нельзя есть хурму людям с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом. Не стоит злоупотреблять этим фруктом тем, кто страдает от заболеваний поджелудки.Здоровым людям рекомендуется съедать не больше 2-3 штук хурмы в неделю, так как в ней много клетчатки, витамина А, С и В, а также йода и железа.