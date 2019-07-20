ИА «Ореанда-Новости». Диетолог Светлана Скосар рассказала, что стакан воды после или во время приёма пищи способствует процессу пищеварения, а не вредит здоровью, пишет «Вечерняя Москва».



Специалист отметила, что миф о том, что нельзя пить воду после еды связан с теорией о раздельном питании. Скосар отметила, что эта теория была опровергнута после различных исследований. Употребление воды после еды позволяет организму проще усваивать содержащиеся в продуктах питательные вещества, заявила диетолог.



Однако бывают и исключения, например, при некоторых заболеваниях желудочно-кишечного тракта. В этом случае нужно получить консультацию у врача.