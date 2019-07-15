ИА «Ореанда-Новости» . Безалкогольный напитокможет стать. К такому выводу пришли учёные из ФНЦ пищевых систем им. Горбатова Российской академии наук.

Специалисты отметили, что, учитывая возросший интерес россиян к правильному питанию, топинамбур станет отличным дополнением к здоровому рациону. Топинамбур, также известный как «земляная груша», является клубненосным растением. Он обладает универсальными лечебными свойствами, пишет RT.

Так, его нередко используют при производстве лекарств, контролирующих обмен веществ при сахарном диабете, ожирении, заболеваниях почек или желудочно-кишечного тракта. Это растение содержит в себе полезные углеводы, аминокислоты, витамины группы B, аскорбиновую кислоту, β-каротин, а также минеральные элементы, фосфор, цинк, кальций и магний.

Для того чтобы напиток из топинамбура имел достаточно приятный вкус и вид, эксперты советуют добавлять в него морковное или яблочное пюре либо соки персика и ананаса. При этом содержания самого топинамбура в составе должно быть не менее 15–20%.

Напомним, накануне также сообщалось, что учёные выяснили, какой напиток способен нормализовать давление и снизить риск заболеваний сердца. Длительное употребление несоленого томатного сока снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли японские медики. Специалисты в течение года наблюдали за состоянием 184 мужчин и 297 женщин, которым предлагалось в неограниченном количестве употреблять томатный сок без соли. В итоге у участников эксперимента понизились кровяное давление и уровень вредного холестерина. Так, у страдающих гипертонией показатели давления достигли отметок нормы. Положительный эффект в этом смысле был отмечен и у мужчин.

А группа учёных из США, Бразилии и Испании перечислили продукты, которые снижают продолжительность жизни. Специалисты провели исследование и выяснили, какие продукты способствуют развитию болезней сердечно-сосудистой системы и повышают риск преждевременной смерти, пишет MedicalXpress.

По данным специалистов, самой вредной является пища с высокой степенью обработки. К ней относится еда, прошедшая несколько этапов промышленного воздействия и содержащая много сахара, красителей, ароматизаторов, жиров и соли. Учёные рекомендовали снизить потребление хлебобулочных изделий, полуфабрикатов, газированных напитков, кукурузных хлопьев, восстановленных мясных и рыбных изделий.