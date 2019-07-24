ИА «Ореанда-Новости» . Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые помогут снять усталость. Об этом 24 июля сообщает «РИА Новости». По её словам,. Благодаря гликозиду и лактуцину в своём составе

«В сочетании с витамином С и каротином салат укрепляет стенки кровеносных сосудов, полезен при гипертонии, предупреждает атеросклероз», — отметила Зайцева. Она отметила, что при выборе салата стоит особое внимание обратить внимание на листья, которые должны быть чистыми, а их форма должна соответствовать сорту.

«Не следует выбирать салат с увядшими и пожелтевшими листьями, с наличием ржавых точек или пятен у основания листьев и жилок, с признаками гнили», — предупредила эксперт.

Напомним, ранее в июле американские учёные назвали простые способы улучшить качество питания. Среди них — экономия на продуктах из переработанного мяса и замена сливочного масла на оливковое. Специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание. Советы опубликованы на Medicalxpress.

Так, в первую очередь медики советуют экономить на продуктах из переработанного мяса (сосиски, колбаса, ветчина) и хотя бы один-два раза в неделю заменять красное мясо на фасоль. Они достаточно схожи по содержанию белка, витаминов и микроэлементов. При этом от бобовых больше пользы для фигуры. Чтобы безболезненно уменьшить потребление соли, нужно перейти от обычных консервированных супов и овощей до консервов с низким содержанием натрия, а солёные орехи предпочесть несолёным.

Сливочное масло диетологи рекомендуют заменить оливковым. Его и другие растительные масла можно использовать вместо сливочных и майонезных заправок. Это позволит увеличить количество ненасыщенных жиров в вашем рационе при одновременном снижении насыщенных. Количество последних также можно уменьшить, если готовить соусы не на основе молока и сливок, а используя, например, томатное пюре и травы.

Также врачи советуют заменить белый хлеб на цельнозерновой, молоко жирностью 2% на однопроцентное, картофельные чипсы на попкорн, пиццу пепперони на овощную, картошку фри на жареные кусочки тыквы, а сливки в кофейных напитках на молочную пену. Так вы сможете получить больше питательных веществ с меньшим количеством калорий и насыщенных жиров.

Как отмечают медики, нужно всегда искать больше возможностей вносить небольшие изменения в свой рацион, подобные этим. Делать это следует каждый раз, когда вы открываете холодильник, ходите в магазин за продуктами или заказываете еду в ресторане.