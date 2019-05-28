28.05.2019, 17:58
Диетологи назвали лучший завтрак для похудения
ИА «Ореанда-Новости». Диетологи из Британии заявили, что для похудения лучше всего завтракать цельнозерновыми кашами.
Больше всего пользы организму могут принести цельнозерновые хлопья, которые содержат большое количество пищевых волокон. Например, стоит завтракать кашами из пшеницы, риса, овса и кукурузы.
Отмечается, что рацион, в котором много продуктов с высоким содержанием клетчатки, способствует поддержанию нормального уровня жира в организме, а также снижает риски развития диабета второго типа.
Диетологи напоминают, что для похудения надо завтракать порцией на 400 калорий, состоящей из полуобезжиренного молока и исключающей сахар.
Больше всего пользы организму могут принести цельнозерновые хлопья, которые содержат большое количество пищевых волокон. Например, стоит завтракать кашами из пшеницы, риса, овса и кукурузы.
Отмечается, что рацион, в котором много продуктов с высоким содержанием клетчатки, способствует поддержанию нормального уровня жира в организме, а также снижает риски развития диабета второго типа.
Диетологи напоминают, что для похудения надо завтракать порцией на 400 калорий, состоящей из полуобезжиренного молока и исключающей сахар.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии