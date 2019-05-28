Больше всего пользы организму могут принести цельнозерновые хлопья, которые содержат большое количество пищевых волокон. Например, стоит завтракать кашами из пшеницы, риса, овса и кукурузы.Отмечается, что рацион, в котором много продуктов с высоким содержанием клетчатки, способствует поддержанию нормального уровня жира в организме, а также снижает риски развития диабета второго типа.Диетологи напоминают, что для похудения надо завтракать порцией на 400 калорий, состоящей из полуобезжиренного молока и исключающей сахар.