ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, какие напитки нужно добавить в рацион, чтобы увеличить продолжительность жизни, пишет издание «Актуальные новости».



Так, продлить жизнь можно с помощью молока. Если употреблять его регулярно, то на 15-20% снижается риск развития сердечных болезней.



Полезен также и апельсиновый сок. В нём содержатся микроэлементы, которые помогают защитить организм от развития рака и сахарного диабета.



Эксперты говорят, что продлить жизнь может и кофе. Однако они советует не пить его больше двух чашек в день.