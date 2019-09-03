ИА «Ореанда-Новости». Эксперты рассказали, что можно есть перед сном и не набрать лишний вес, пишет «Медикфорум».



Так, свекла способствует сжиганию жира и помогает урегулировать жировой обмен, благодаря наличию в её составе липотропного вещества – бетаина.



Перед сном можно съесть и варёные яйца – в них много белка. Можно также перекусить творогом. А вот добиться крепкого сна помогут печёные яблоки. Кроме того, они снижают уровень холестерина.