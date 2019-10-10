10.10.2019, 16:32
Диетологи назвали продукты, которые нельзя есть на голодный желудок
ИА «Ореанда-Новости». Натощак, как утверждают врачи, можно есть далеко не все продукты, пишет «ГлавУфа».
Так, не рекомендуется на голодный желудок есть помидоры. Этот овощ приводит к повышению кислотности и может вызвать боли в желудке. Стоит воздержаться от дрожжевых продуктов, которые могут вызвать вздутие.
Утром лучше забыть и о сладкой газировке. Специалисты рекомендуют начинать день со стакана воды. Диетологи также отмечают, что кофе и цитрусовые натощак тоже лучше не есть. Кофе рекомендуется пить после плотного завтрака.
Так, не рекомендуется на голодный желудок есть помидоры. Этот овощ приводит к повышению кислотности и может вызвать боли в желудке. Стоит воздержаться от дрожжевых продуктов, которые могут вызвать вздутие.
Утром лучше забыть и о сладкой газировке. Специалисты рекомендуют начинать день со стакана воды. Диетологи также отмечают, что кофе и цитрусовые натощак тоже лучше не есть. Кофе рекомендуется пить после плотного завтрака.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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