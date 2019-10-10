Так, не рекомендуется на голодный желудок есть помидоры. Этот овощ приводит к повышению кислотности и может вызвать боли в желудке. Стоит воздержаться от дрожжевых продуктов, которые могут вызвать вздутие.Утром лучше забыть и о сладкой газировке. Специалисты рекомендуют начинать день со стакана воды. Диетологи также отмечают, что кофе и цитрусовые натощак тоже лучше не есть. Кофе рекомендуется пить после плотного завтрака.