ИА «Ореанда-Новости». Эксперты рассказали, какие продукты многие ошибочно считают полезными, хотя их надо убрать из рациона, пишут «Известия».



Так, к таким продуктам специалисты отнесли диетические газированные напитки. В них есть заменитель сахара, который может стать причиной развития ожирения.



Не стоит употреблять и фруктовые соки из магазинов, так как в них добавляют химикаты. Так, фосфорная кислота разрушает эмаль зубов, бензоат натрия и глутамат натрия могут вызвать приступы астмы.



Рекомендуется убрать из рациона хлопья для завтрака, в них много рафинированных углеводов, которые повышают уровень глюкозы в крови.