12.11.2019, 17:17
Диетологи назвали продукты, которые ускоряют обмен веществ
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты рассказали, какие продукты поспособствуют ускорению обмена веществ, пишут «Известия».
Так, первым в списке оказался зелёный чай. Диетологи отмечают, что этот напиток может увеличить расход энергии на 5 процентов.
Стоит также обратить внимание на сваренное вкрутую яйцо. В нём содержится 6,29 г белка. Кроме того, диетологи рекомендуют добавить в рацион чечевицу и брокколи, в которой содержится глюкорафанин.
Так же желающим ускорить обмен веществ стоит обратить внимание на кофе, льняное масло, бразильские орехи, перец чили и темно-зелёные листовые овощи.
Так, первым в списке оказался зелёный чай. Диетологи отмечают, что этот напиток может увеличить расход энергии на 5 процентов.
Стоит также обратить внимание на сваренное вкрутую яйцо. В нём содержится 6,29 г белка. Кроме того, диетологи рекомендуют добавить в рацион чечевицу и брокколи, в которой содержится глюкорафанин.
Так же желающим ускорить обмен веществ стоит обратить внимание на кофе, льняное масло, бразильские орехи, перец чили и темно-зелёные листовые овощи.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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