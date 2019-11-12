Так, первым в списке оказался зелёный чай. Диетологи отмечают, что этот напиток может увеличить расход энергии на 5 процентов.Стоит также обратить внимание на сваренное вкрутую яйцо. В нём содержится 6,29 г белка. Кроме того, диетологи рекомендуют добавить в рацион чечевицу и брокколи, в которой содержится глюкорафанин.Так же желающим ускорить обмен веществ стоит обратить внимание на кофе, льняное масло, бразильские орехи, перец чили и темно-зелёные листовые овощи.