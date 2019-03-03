03.03.2019, 13:44
Диетологи назвали продукты, защищающие от диабета
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты по питанию Сара Брюэр и Джульетта Келло сообщили, что лук и чеснок полезны в качестве профилактических средств против сахарного диабета.
По словам диетологов, в составе этих двух овощей есть огромное количество полезных веществ, которые помогут сохранить здоровое сердце, а также защитить от рака и отрегулировать уровень сахара в крови.
Эксперты провели эксперимент, в рамках которого добровольцы каждый день еле сто граммов лука. Оказалось, что по завершению эксперимента здоровье людей стало стабильнее.
После этого этот же эксперимент провели на мышах. В итоге результат был аналогичным. Кроме того, отмечается, что у мышей после употребления лука и чеснока значительно снизился уровень холестерина.
Учёные выяснили, что выдержка лука в 400 и 600 миллиграммов на килограмм веса, даваемая мышам, привела к падению уровня сахара в крови на 35 и 50 процентов соответственно. Специалисты говорят о том, что скорее всего это связано с тем, что в составе лука, чеснока и лука-порея есть сера, так как именно она помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови.
Ранее стало известно, что в России на почти на четверть увеличилось количество заболевших диабетом. Отмечается, что сейчас с таким диагнозом живут около пяти миллионов человек. При этом в правительстве говорят о том, что рост заболеваемости скорее связан с тем, что выявлять диабет стали гораздо лучше.
Наблюдается рост заболеваемости диабетом и у детей. Сегодня в России им страдают свыше 42 тысяч детей. При этом в течение последних трёх лет их количество увеличилось на 23%. Врачи говорят, что эти болезнь очень сложно предугадать и предотвратить, потому что пока ещё неизвестно, из-за чего именно она возникает.
По словам диетологов, в составе этих двух овощей есть огромное количество полезных веществ, которые помогут сохранить здоровое сердце, а также защитить от рака и отрегулировать уровень сахара в крови.
Эксперты провели эксперимент, в рамках которого добровольцы каждый день еле сто граммов лука. Оказалось, что по завершению эксперимента здоровье людей стало стабильнее.
После этого этот же эксперимент провели на мышах. В итоге результат был аналогичным. Кроме того, отмечается, что у мышей после употребления лука и чеснока значительно снизился уровень холестерина.
Учёные выяснили, что выдержка лука в 400 и 600 миллиграммов на килограмм веса, даваемая мышам, привела к падению уровня сахара в крови на 35 и 50 процентов соответственно. Специалисты говорят о том, что скорее всего это связано с тем, что в составе лука, чеснока и лука-порея есть сера, так как именно она помогает поддерживать нормальный уровень сахара в крови.
Ранее стало известно, что в России на почти на четверть увеличилось количество заболевших диабетом. Отмечается, что сейчас с таким диагнозом живут около пяти миллионов человек. При этом в правительстве говорят о том, что рост заболеваемости скорее связан с тем, что выявлять диабет стали гораздо лучше.
Наблюдается рост заболеваемости диабетом и у детей. Сегодня в России им страдают свыше 42 тысяч детей. При этом в течение последних трёх лет их количество увеличилось на 23%. Врачи говорят, что эти болезнь очень сложно предугадать и предотвратить, потому что пока ещё неизвестно, из-за чего именно она возникает.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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