По словам диетологов, в составе этих двух овощей есть огромное количество полезных веществ, которые помогут сохранить здоровое сердце, а также защитить от рака и отрегулировать уровень сахара в крови.ЭкспертыПосле этого этот же эксперимент провели на мышах. В итоге результат был аналогичным. Кроме того, отмечается, что у мышей после употребления лука и чеснока значительно снизился уровень холестерина.Учёные выяснили, что выдержка лука в 400 и 600 миллиграммов на килограмм веса, даваемая мышам, привела к падению уровня сахара в крови на 35 и 50 процентов соответственно. Специалисты говорят о том, чтоРанее стало известно, что. Отмечается, что сейчас с таким диагнозом живут около пяти миллионов человек. При этом в правительстве говорят о том, что рост заболеваемости скорее связан с тем, что выявлять диабет стали гораздо лучше.Наблюдается рост заболеваемости диабетом и у детей. Сегодня в России им страдают свыше 42 тысяч детей. При этом в течение последних трёх лет их количество увеличилось на 23%. Врачи говорят, что эти болезнь очень сложно предугадать и предотвратить, потому что пока ещё неизвестно, из-за чего именно она возникает.