ИА "Ореанда-Новости". Учёные-диетологи Британской диетической ассоциации озвучили список наиболее полезных продуктов для здоровья сердечно-сосудистой системы. Так, по мнению исследователей, ежедневный приём порции цельнозерновых продуктов способен снизить риск возникновения заболеваний сердца и сосудов на 9%.

В список самых полезных продуктов также вошли коричневый рис, овсяная каша, ржаной хлеб, макароны из цельнозерновой муки и зелень травы лебеды.

Врачи всего мира давно сошлись во мнении, что самый главный враг здорового сердца – это холестерин. Он накапливается и формирует вредные отложения на стенках сосудов, которые питают сердце и мозг. Результатом такой ситуации может стать ишемическая болезнь сердца и другие поражения сердечно-сосудистой системы.

Поможет избежать этого регулярное употребление бобовых культур, уверены учёные. Эти продукты богаты клетчаткой и в пищеварительном тракте образуют массу, способную снижать усвоение организмом холестерина. Если каждый день потреблять около 130 граммов бобовых, уровень «плохого» холестерина снизится на 5%, уверяют диетологи.

Кроме того, медики рекомендуют включать в рацион больше овощей и фруктов, поскольку, помои большого количества полезной клетчатки, они содержат нужные сердцу калий и другие микроэлементы.

Также в список полезных продуктов врачи включили рыбу. Укрепить сердце помогут насыщенные жирные кислоты Омега-3, а также калий и витамины B6 и B12, которыми богаты многие сорта рыбы. Всего четыре порции рыбы в неделю способны снизить риск сердечного приступа на 21%, говорят учёные.

Отметим, сердечно-сосудистые заболевания много лет подряд становятся причиной номер один смертности среди россиян. Несмотря на снижение показателя, начиная с 2010 года, уровень смертности от болезней сердца и сосудов по-прежнему высок. По данным Росстата, в 2017 году от этих болезней умерли свыше 850 тысяч российских граждан.