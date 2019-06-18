ИА «Ореанда-Новости». Эксперты дали совет по рациону женщин – некоторые продукты нужно исключить совсем.



Так, диетологи рекомендуют отказаться от продуктов, которые жарили на масле. Такие блюда могут привести к целлюлиту и высыпаниям на коже. При этом мужчинам также следует держать подальше от такой пищи. Жаренную пищу рекомендуют заменить той, что сделана на гриле.



Специалисты также советуют отказаться от макарон и белого хлеба. Заменить их можно диетическими хлебцами и чёрным хлебом.



Кроме того, следует держаться подальше от маргарина и белого риса, так как в нём много крахмала. Ещё один нежелательный продукт – сахар. Диетологи констатировали, что он уничтожает женскую иммунную систему и разбалансирует обменные процессы в организме.