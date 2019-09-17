ИА «Ореанда-Новости». Специалисты отметили, что некоторые виды хлеба могут быть вредны для организма, пишет «МедикФорум».



Так, врачи не советуют есть белый хлеб. Во время его приготовления из муки удаляются все полезные свойства. Он также может повысить уровень сахара в крови.



Более полезным является ржаной хлеб. Он помогает снизить холестерин, и в нём меньше калорий. Но самым полезным считается ржаной цельнозерновой хлеб. В нём есть грубые неперевариваемые частицы, которые активируют пищеварение и предотвращают появление запоров.