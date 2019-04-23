23.04.2019, 17:50
Диетологи рассказали, чем опасна газированная вода
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты выяснили, что частое употребление воды с газом негативно влияет на организм.
Дело в том, что углекислый газ приводит к нарушениям работы кишечника. Газированная вода раздражает слизистую желудка, стимулируя производство соляной кислоты. От этого особенно страдают люди с язвенной болезнью поджелудочной железы и кишечника.
Диетологи проводили эксперимент в течение 14 лет. В нём приняли участие более 60 тысяч человек. Оказалось, что любители газировки на 87% чаще страдали от рака поджелудочной железы, чем те, кто употреблял её меньше.
Дело в том, что углекислый газ приводит к нарушениям работы кишечника. Газированная вода раздражает слизистую желудка, стимулируя производство соляной кислоты. От этого особенно страдают люди с язвенной болезнью поджелудочной железы и кишечника.
Диетологи проводили эксперимент в течение 14 лет. В нём приняли участие более 60 тысяч человек. Оказалось, что любители газировки на 87% чаще страдали от рака поджелудочной железы, чем те, кто употреблял её меньше.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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