Дело в том, что углекислый газ приводит к нарушениям работы кишечника. Газированная вода раздражает слизистую желудка, стимулируя производство соляной кислоты. От этого особенно страдают люди с язвенной болезнью поджелудочной железы и кишечника.Диетологи проводили эксперимент в течение 14 лет. В нём приняли участие более 60 тысяч человек. Оказалось, что любители газировки на 87% чаще страдали от рака поджелудочной железы, чем те, кто употреблял её меньше.