ИА «Ореанда-Новости». Эксперты дали рекомендации о правильном начале диеты, передаёт портал OANews.



Так, прежде всего специалисты советуют найти единомышленника, который будет поддерживать и мотивировать. Потом следует помнить о стакане воды по утрам – так как утром вода запускает метаболизм.



Особое внимание необходимо уделить размеру порций — лучше положить меньшую долю, чем потом есть через силу. Эксперты не советуют голодать – нужно делать здоровые перекусы. Кроме того, специалисты также советуют исключить факторы стресса.