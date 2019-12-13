ИА «Ореанда-Новости». Диетологи объяснили, как правильно выбрать еду на Новый год.

Диетологи объяснили, что новогоднее застолье негативно сказывается на организме. В праздники столы набиты разнообразной едой, чаще всего содержащей много жира, сахара, канцерогенов и других вредных для организма веществ. Потому эксперты рассказали РИА Новости, как правильно подобрать еду к новогоднему столу.

Начинать необходимо с «репетиции». Прежде чем организовывать большие новогодние празднества, лучше прорепетировать небольшое застолье, в меню которого включить маленькие количества тех блюд, что будут на столе в праздник.

Также, эксперты отмечают, что не нужно голодать перед новогодней ночью как это принято у многих желающих сохранить фигуру. Так можно нанести большой вред желудочно-кишечному тракту. И не стоит в праздники пропускать обычные приёмы пищи, поддерживая хоть какой-то привычный ритм.