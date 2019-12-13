13.12.2019, 19:32
Диетологи рассказали, какие еду и напитки надо выбирать на Новый год
ИА «Ореанда-Новости». Врачи-диетологи рассказали, что подать на новогодний стол, чтобы 1 января чувствовать себя хорошо, пишет «МК».
Специалисты советуют тщательно продумать меню и состав блюд. Так, диетологи рекомендуют не сочетать селёдку под шубой и кремовый торт. Желудку будет очень трудно переварить эти продукты.
При этом диетологи подчеркивают то, что недопустимо и голодать перед новогодней ночью, в этом случае желудочно-кишечный тракт пострадает от большого количества блюд сразу.
Непременно нужно есть за праздничным столом овощи, но во время приготовления салатов использовать только «легкий» майонез или йогурты, тем самым снижая количество калорий.
Специалисты советуют тщательно продумать меню и состав блюд. Так, диетологи рекомендуют не сочетать селёдку под шубой и кремовый торт. Желудку будет очень трудно переварить эти продукты.
При этом диетологи подчеркивают то, что недопустимо и голодать перед новогодней ночью, в этом случае желудочно-кишечный тракт пострадает от большого количества блюд сразу.
Непременно нужно есть за праздничным столом овощи, но во время приготовления салатов использовать только «легкий» майонез или йогурты, тем самым снижая количество калорий.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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