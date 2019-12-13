Специалисты советуют тщательно продумать меню и состав блюд. Так, диетологи рекомендуют не сочетать селёдку под шубой и кремовый торт. Желудку будет очень трудно переварить эти продукты.При этом диетологи подчеркивают то, что недопустимо и голодать перед новогодней ночью, в этом случае желудочно-кишечный тракт пострадает от большого количества блюд сразу.Непременно нужно есть за праздничным столом овощи, но во время приготовления салатов использовать только «легкий» майонез или йогурты, тем самым снижая количество калорий.