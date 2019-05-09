При этом вода должна быть не холодная, а слегка тёплая. Специалист отметила, чтобы избежать появления жажды, нужно в течение дня регулярно выпивать по стакану воды.Дюваль также порекомендовала рассчитать норму потребления воды в сутки. Её нужно рассчитать исходя из показателя 30 мл на 1 кг веса. При этом в жару норму можно повысить на 10%. Хорошо утоляет жажду квас и зелёный чай, который также помогает избежать появления сухости во рту.