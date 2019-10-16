16.10.2019, 18:19
Диетологи рассказали, какие орехи помогут при похудении
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты заявили, что люди, которые хотят похудеть, должны включить в свой рацион орехи, пишет «МедикФорум».
Так, особенно полезным будет кешью. В этом орехе много витаминов и микроэлементов, а также железа. В список полезных также попали кедровые орехи – они отлично утоляют голод. Кроме того, в них много магния, калия и витамина Е.
Диетологи отметили и пользу грецких орехов. Они также будут полезны и при борьбе с болезнью Альцгеймера.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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